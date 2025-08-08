Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ММА рассказал, что нужно есть на ужин, чтобы похудеть

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев рассказал, что лучше есть на ужин тем, кто стремится похудеть.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев рассказал, что лучше есть на ужин тем, кто стремится похудеть.

«Что есть вечером, чтобы не откладывалось в жир? Лучший ужин для похудения — белки плюс клетчатка. Меньше углеводов. Лучшее восстановление и лучший сон», — сказал Мачаев на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Мачаев принял участие в 25 поединках, в которых одержал 22 победы, пять из которых были добыты нокаутом, и потерпел три поражения. В настоящий момент Мураду 38 лет.