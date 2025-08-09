Белый дом важнее пенсии. Джон Джонс снова возвращается?

Дана Уайт, к слову, до этого говоривший, что его главный бой мечты в Белом доме — это Джонс — Аспиналл, вдруг пошёл в отказ, дав понять, что будет слишком рискованно ставить Джона в мейн-ивент, потому что «что-то может пойти не так». Джонсу это не очень понравилось, однако он снова твёрдо дал понять, что хочет подраться на турнире в Белом доме и будет готов: «Слышал комментарии, сделанные на вчерашней пресс-конференции. Хотя я немного разочарован, я всё ещё в программе допинг-контроля UFC, держу себя в форме и продолжаю тренироваться как профессионал. Буду готов к любому следующему вызову. В недавнем интервью я сказал, что возможность подраться у Белого дома даёт мне нечто большее, чем просто мотивацию — это “почему”, которое выходит за рамки гонораров или поясов. Драться за свою страну — это нечто особенное, это даёт мне высший смысл!».