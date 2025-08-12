Дю Плесси — о бое с Чимаевым: я охотник, а не жертва

«Я иду в октагон не для того, чтобы что-то пережить. Я иду туда охотиться. Я охотник, а не жертва. Собираюсь преуспевать с первой до последней секунды. Я здесь для того, чтобы побеждать самым зрелищным образом. Все знают, что Хамзат — следующий сильнейший боец, но я знаю, что я — лучший», — приводит слова дю Плесси пресс-служба UFC.