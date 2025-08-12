Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гаджи Рабаданов: уже в эту пятницу я иду повторять историю

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов сообщил, что 15 августа проведёт бой против британца Альфи Дэвиса на турнире PFL в Шарлотте (США).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов сообщил, что 15 августа проведёт бой против британца Альфи Дэвиса на турнире PFL в Шарлотте (США). Поединок станет финалом Гран-при лиги в лёгком весе.

«Уже в эту пятницу я иду повторять историю. Не пропустите!» — написал спортсмен в социальной сети.

В прошлом году Рабаданов уже становился победителем Гран-при PFL в лёгком весе. В случае победы в предстоящем бою он сможет повторить этот результат.

PFL (Professional Fighters League) — американская лига смешанных единоборств, где бои проходят по системе плей-офф, а победитель сезона получает денежный приз и чемпионский пояс.