Бывший друг Макгрегора вспомнил, как Конор встретился с Путиным и подарил ему виски

— Конечно, он очень уважал его, хотел познакомиться. Конор на тот момент уже был номер один в боях, а Владимир Владимирович Путин был номером один в политике. И такое событие, финал чемпионата мира в России, встретиться с президентом страны — огромная честь. И Конор всегда был фанатом Путина, он много меня расспрашивал, также вы видели, что он позитивно выражался о нём.