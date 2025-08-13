Царукян оценил форму Чимаева: «Всех мучает, всех душит, всех ломает»

17 августа Чимаев встретится с Дрикусом Дю Плесси в бою за звание чемпиона UFC в среднем весе.
— Как ты оцениваешь форму Хамзата?
— Вы сами видели его тренировки?
— Я видел, как он дрался 10 раундов с новыми соперниками каждый раунд.
— Вот и так каждый день. Всех мучает, всех душит, всех ломает. Хорошая форма. Самое важное, что с весом все в порядке и нет травм, которые могли бы ему помешать. Он здоров — это самое важное. Именно это нужно держать до взвешивания, — сказал Царукян во влоге Адама Зубайраева.