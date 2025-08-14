Ричмонд
В махачкалинском ресторане, который связывают с Хабибом, произошел пожар

Пожар произошел в ресторане в Махачкале, который связывают с Нурмагомедовым.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. Пожар на кровле ресторана «Папаха» в центре Махачкалы полностью потушен, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«Пожар на крыше ресторана “Папаха” на проспекте Расула Гамзатова ликвидирован на площади 40 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прострадавших в результате пожара нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану, в ресторане «Папаха» горела мангальная зона.

Ресторан находится на проспекте Расула Гамзатова в центре Махачкалы. Заведение открыли в конце 2021 года, местные СМИ сообщали, что оно принадлежит бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.