История на наших глазах. Сусуркаев дебютировал в UFC с яркой победы

Сусуркаев — одна из звёзд последних дней. Ещё в начале недели он бился на Претендентской серии Даны Уайта, где вышел на коротком уведомлении и эффектно нокаутировал крепкого Муртазу Талху Али фронт-киком в корпус, доведя рекорд до 9−0. После этого Байсангур заработал контракт с UFC, получил очень много похвалы от президента лиги и тут же попросил бой на ближайшем номерном турнире, чтобы подраться в одном карде со своим другом и спарринг-партнёром Хамзатом Чимаевым. В промоушене просьбу оценили и быстро соорудили для россиянина бой. И заодно красиво подвели к громкому инфоповоду — самому короткому промежутку между поединками в новейшей истории UFC. Байсангура даже на пресс-конференцию заявили и вообще всячески продвигали его дебютный выход в клетку. А сам боец в стиле Илии Топурии заранее добавил себе победу в социальных сетях и подписался «новый любимый боец Даны Уайта».