Чимаев уничтожил дю Плесси. Хамзат — новый чемпион UFC

В третьем отрезке стойки было примерно 10 секунд, после чего Хамзат опять предложил борьбу, против которой у дю Плесси ничего не нашлось. Чимаев вновь вернулся к распятию и работе в граунд-энд-паунд. Чемпиону не оставалось ничего, кроме того, чтобы просто принимать урон все пять минут. В четвёртом раунде Дрикус впервые защитился от тейкдауна, однако через секунды всё равно был переведён. Хамзат оказался за спиной, но ноги не заправил, поэтому просто работал коленями по корпусу и пытался улучшить позицию. Дю Плесси попытался выйти просто за счёт физической силы, однако выпустил Чимаева в сайд-контроль и продолжил пропускать удары, пускай и не очень сильные. В конце отрезка рефери Марк Годдард поднял бойцов в стойку, но Борз тут же провёл ещё один тейкдаун.