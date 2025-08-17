Ричмонд
«Навсегда впишет имя в историю». Бетербиев поздравил Чимаева

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев поздравил непобеждённого соотечественника Хамзата Чимаева с завоеванием титула на турнире UFC 319 в поединке против южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

"Искренне поздравляю нашего брата, непобеждённого бойца UFC Хамзата Чимаева, а также моего дорогого брата Рамзана Ахматовича Кадырова и весь чеченский народ с исторической победой и завоеванием чемпионского пояса UFC!

Хамзат на протяжении всех пяти раундов демонстрировал полное превосходство. Эта победа навсегда впишет его имя в историю мирового спорта! Желаю Хамзату здоровья, новых свершений и только ярких побед впереди!" — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Биография Дрикуса Дю Плесси: карьера и личная жизнь бойца UFC
Мир ММА наполнен яркими бойцами. Но чаще всего у каждого из них есть свой определяющий стиль боя и коронные приемы. Пример действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси уникален в этом смысле. Спортсмен запомнился многим именно своей универсальностью и адаптивностью. Биография бойца — в нашем материале.
Читать дальше