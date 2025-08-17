Дана Уайт заявил, что Хамзат Чимаев имеет потенциал стать величайшей звездой в ММА

«В вечер своего дебюта в лиге, когда он сказал, что хочет драться в следующие выходные, карьера Хамзата взлетела, словно ракета. Он, очевидно, невероятно популярен. Люди его любят. И, выступая снова в США, он получает ещё больше поддержки, особенно в Чикаго — здесь его явно обожают», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 319.