Хабиб намекнул о возвращении Умара Нурмагомедова в октябре

В конце июля Хабиб сказал, что Умар может стать хедлайнером турнира с пятираундовым поединком.
Умар Нурмагомедов (18−1) в последний раз дрался в январе, когда проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением в поединке за титул. Позже стало известно, что Нурмагомедов получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.
Хабиб провел ассоциации между своей командой и машинами: «Махачев — “Гелендваген”. Умар — рестайлинговый X5. Абдель-Азиз — жидкий баклажановый “Ягуар”. Кормье — “Приус”.
Анкалаев — пятый чемпион UFC из России. Шел к титулу дольше всех.
