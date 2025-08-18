Ричмонд
Хабиб намекнул о возвращении Умара Нурмагомедова в октябре

«Конец октября», — подписал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов совместное фото с Умаром.

Источник: Спортс"

В конце июля Хабиб сказал, что Умар может стать хедлайнером турнира с пятираундовым поединком.

Умар Нурмагомедов (18−1) в последний раз дрался в январе, когда проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением в поединке за титул. Позже стало известно, что Нурмагомедов получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.

Хабиб провел ассоциации между своей командой и машинами: «Махачев — “Гелендваген”. Умар — рестайлинговый X5. Абдель-Азиз — жидкий баклажановый “Ягуар”. Кормье — “Приус”.

Анкалаев — пятый чемпион UFC из России. Шел к титулу дольше всех.

