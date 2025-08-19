Дикий бразилец, российский Десантник и экс-чемпион. Почему UFC в Шанхае нельзя пропускать

«Сергей показал, что может бороться, является разносторонним. Есть не только “банка”, которой он вырубает всех бойцов. Поэтому может быть и быстрый нокаут, и трёхраундовый бой с элементами борьбы. Серёга не зацикливается на одном, начинает понимать, что это не всегда проходит. И если сейчас ему сделать реванш с Александром Волковым, никто не знает, как этот поединок закончится. Сергей сделал выводы, ждём его победы. Он немного вырос, осознал свои ошибки, пересмотрел полностью подготовку», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.