Чимаев поднялся на четвертое место в рейтинге UFC

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поднялся с 14-го на четвертое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщается на сайте организации.
В воскресенье в рамках турнира UFC 319 в Чикаго Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе.
В рейтинге промоушена Чимаев поднялся на десять позиций. С 13-й на 14-ю строчку опустился россиянин Арман Царукян. Первое место в рейтинге P4P занимает чемпион UFC в легком весе испанец Илия Топурия. Вторым идет российский боец Ислам Махачев, третьим — представитель Грузии Мераб Двалишвили, который владеет чемпионским поясом в легчайшем весе.
Чимаеву 31 год. Он одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.