Шанс россиян спасти сезон. Команды Хабиба и Фёдора пока проваливаются

Естественно, для России расклад с одним чемпионом за весь розыгрыш Гран-при станет настоящим кошмаром. И это вовсе не преувеличение. Особенно на фоне того, каких успехов добиваются наши парни в UFC. С каждым днём представителей России там становится всё больше. А некоторые уже повесили на свои плечи чемпионские пояса. Или пока освободили, но всё равно считаются супертопами, как, например, Ислам Махачев. В PFL же, где всегда получалось доминировать и забирать все титулы, наметился очевидный кризис. В прошлом сезоне у России было четыре победителя Гран-при. И это при том что в двух финалах наши соотечественники сошлись между собой. А теперь может быть всего лишь два чемпиона. И даже на это нет никаких гарантий.