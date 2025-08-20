Бейсболист и обладатель бонуса за «самый стрёмный бой». С кем дерётся Павлович?

В UFC у Кортес-Акосты рекорд 7−1, серия из пяти побед, что позволило ему подняться на шестую строчку рейтинга. Однако при этом Павлович будет для него первой по-настоящему серьёзной проверкой. Вряд ли можно называть победу над 45-летним Андреем Орловским чем-то сверхъестественным, а Сергей Спивак перед поединком с Вальдо шёл с рекордом 1−2. Пожалуй, главную победу Кортес-Акоста одержал над Робелисом Деспанье. Помните бронзового призёра Олимпийских игр по тхэквондо, который удивлял своими габаритами? Кубинец с ростом 201 см имел самый большой размах рук в UFC и превосходил Джона Джонса — 213 см. Деспанье крайне ярко проявлял себя в смешанных единоборствах, в UFC оказался с рекордом 4−0 и четырьмя нокаутами в активе, стартовал с нокаута и в лиге Даны Уайта, однако затем попал на Кортес-Акосту. Вальдо не стал играть по правилам Деспанье, избегал очевидных разменов и сушил бой за счёт борьбы и клинча. В итоге Кортес-Акоста одержал победу судейским решением, совершив большой апсет, и, конечно, вывел из себя Дану Уайта, у которого были свои планы на Робелиса.