Казахстанец подписал исторический контракт с UFC: известны подробности

Казахстанский боец наилегчайшего веса Алиби Идрис (11−1) подписал контракт с UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Соцсети

«Алиби Идрис подписал контракт на четыре боя с UFC. Наш соотечественник — первый казахстанец, присоединившийся к UFC через проект TUF», — гласит сообщение aiqas.kz в соцсетях.

Напомним, Алиби Идрис выступил в шоу The Ultimate Fighter (TUF), где главным призом для победителя был контракт с лигой Даны Уайта. Казахстанский боец сумел дойти до финала, где его соперником стал американец Джозеф Моралес.

Их поединок прошёл на турнире UFC 319 в Чикаго и завершился во втором раунде — Моралес одержал победу, проведя удушающий приём «треугольник». Для Идриса это поражение стало первым в профессиональной карьере.