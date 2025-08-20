Казахстанец подписал исторический контракт с UFC: известны подробности

«Алиби Идрис подписал контракт на четыре боя с UFC. Наш соотечественник — первый казахстанец, присоединившийся к UFC через проект TUF», — гласит сообщение aiqas.kz в соцсетях.
Напомним, Алиби Идрис выступил в шоу The Ultimate Fighter (TUF), где главным призом для победителя был контракт с лигой Даны Уайта. Казахстанский боец сумел дойти до финала, где его соперником стал американец Джозеф Моралес.
Их поединок прошёл на турнире UFC 319 в Чикаго и завершился во втором раунде — Моралес одержал победу, проведя удушающий приём «треугольник». Для Идриса это поражение стало первым в профессиональной карьере.