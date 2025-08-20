Россия и Грузия «рулят», а США — на задворках. Как выходцы с Кавказа захватили UFC

Очень важный момент — стагнация остальных «школ». Совсем недавно казалось, что у Кавказа полно конкурентов. Но сначала в PFL наметилась тотальная доминация России. А затем тенденция перекинулась и на UFC. Причём сейчас выражена даже более серьёзно, чем в других промоушенах. Совпало всё так, что набирающие обороты бразильцы пока только начинают возвращение страны на топовый уровень. Да, в UFC полно крутых южноамериканцев, подобравшихся близко к титулу. Однако пояс только один — у Александра Пантожи. А остальным только придётся доказывать свою состоятельность. Причём далеко не факт, что это получится. Например, Ренато Мойкано, на которого возлагались огромные надежды, в итоге попросту их не оправдал. Такие вот дела.