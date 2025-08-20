«Чимаев может пройти двух топов UFC за вечер». Топовые тренеры и Малыхин — о доминирующей победе Хамзата над Дю Плесси

Все сидят, ему уже никто не хочет ничего говорить, он просто прет, бьет, бьет, бьет на лапах, и в один момент он просто останавливается и рушится на маты. Он смог на лапах довести себя до полного максимума. Я никогда в жизни не видел, чтобы человек мог бить лапы до полного изнеможения. Я видел, как люди бегают до изнеможения, или делают байк, или же поднимают вес, уже не можешь — бросаешь. Но чтобы бить лапы до того, чтобы ты просто рухнул на маты, я такого никогда в жизни не видел. Этот человек мог заглушать сигналы усталости и бить лапы. И там не было такого, что перед тем, как он остановился, у него удары уже корявые были. Видно было, что он устал, но динамика, сила, скорость… Он просто мог из себя выжать все соки. Мне кажется, это очень необычно, иногда даже опасно. И многие говорят, что сейчас он уже научился контролировать это во время тренировок. Он себя до такого уровня не доводит. Он уже более серьезно относится к своему восстановлению, но представьте, какой характер надо иметь, чтобы до такого дойти.