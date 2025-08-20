«Чимаев может пройти двух топов UFC за вечер». Топовые тренеры и Малыхин — о доминирующей победе Хамзата над Дю Плесси

Хамзат Чимаев в доминирующем стиле победил Дрикуса Дю Плесси, став шестым чемпионом UFC из России и первым — из Чеченской Республики. За 25 минут боя Чимаев контролировал южноафриканца 21 минуту и 40 секунд. Мнениями о поединке поделились главный тренер зала Universal Fighter Расул Магомедалиев, бывший тренер Чимаева Азамат Дугулубгов и обладатель двух поясов лиги ONE Анатолий Малыхин.
Дугулубгов: «Соперники Чимаева входят в шок из-за его ритма, динамики. И во многих залах уделяют мало внимания борьбе…»
— Никаких ожиданий как таковых не было. Было очень интересно посмотреть это противостояние, и я был довольно удивлен, насколько дисциплинированно и стратегически Хамзат выступил в этом бою. Он показал настоящий чемпионский уровень, очень хорошая дисциплина и стратегия выйти и аккуратненько, не делая никаких ошибок, просто доминировать таким образом. Я никогда в жизни не видел, чтобы кто-либо доминировал в клетке столько минут. Это было очень необычно видеть, и выступление было просто самое профессиональное со стороны Хамзата.
Со стороны Дрикуса… Мы с Дрикусом давно знакомы, кстати. Кажется, с 2018 или 2019 года, когда один из моих учеников выступал в Вегасе, мы вместе проводили тренировки. Мы в одно время проводили тренировки с его командой и моей командой в UFC PI. Тогда мы начали общаться, а его тренеры задавали мне вопросы и тому подобное. Но ребята они классные, если честно. На камеру они любят иногда там всякую чушь говорить, но, как часто бывает со многими бойцами, когда с ними уже начинаешь общаться вживую, то они ребята довольно приличные, очень интересные люди, очень открытые к новым знаниям. Даже когда мое имя еще не было так известно, они уже тогда задавали вопросы, было очень интересно с ними обмениваться информацией.
Я знаю, что Дрикус — парень волевой, и чтобы он легко сдался, я такого не ожидал. И да, он прошел через такой прессинг от Хамзата, не сдался, не поломался — молодец. Мог бы сделать он лучше? Да, естественно, много ошибок делал в борьбе. Но с таким прессингом, как у Хамзата, ошибок не делать очень трудно. Надо иметь огромный арсенал техник и очень много опыта в таких позициях, чтобы под таким прессингом, под стрессом уметь выбирать правильное орудие и выходить из плохих положений. Так что Хамзат сделал все очень-очень на профессиональном уровне.
Почему никто не может остановить проходы Хамзата? Это сами бойцы должны отвечать, почему они не смогли его остановить. Но со стороны, как энтузиасту этого спорта, как человеку, который уделяет много времени изучению этого вида спорта и этому виду единоборств, мне кажется, просто ребята входят в шок из-за того, что Хамзат навязывает им свою дистанцию и свой ритм ведения боя. Они не проводят столько времени на тренировках с таким ритмом, с такой динамикой. В большинстве случаев бойцы уходят в такой ритм боя, где это почти как будто играть в теннис — я ударил мячик, ты ударил мячик. И когда уже часто спаррингуешь со своими соплеменниками, то спарринги более или менее входят в такой круиз-контроль. И уже вот такая резкая смена динамики редко бывает. И получается, что, хочешь не хочешь, ты привыкаешь к определенному ритму, особенно если спарринги всегда проходят в простом формате.
Когда уже спарринги проводятся с задачами, например, начинаем с сетки, партнер А должен повалить, партнер Б должен встать и сделать такой-то прием, то бишь уже с какими-то ограничениями, то динамика меняется в таких ситуациях. Но большинство бойцов тренируются именно в таком открытом виде, в стиле фристайла, просто все, время пошло, спарринг пошел, и, хочешь или не хочешь, мозг выбирает зону комфорта. Тебе кажется, что ты работаешь, ты делаешь спарринг, ты делаешь броски, рубишься, но мозг уже выбрал определенную колею, по которой он нашел, как снизить уровень кортизола, чтобы ты сильно не уставал. И тут ты выходишь против Хамзата, который просто переворачивает эту систему и нападает на тебя. Многие просто не успевают адаптироваться к новому ритму, это одна из причин, исходя из моего опыта.
Мне понравилось в этом бою, что Хамзат не разрешил себе полностью открыть все двери. Он аккуратно контролировал и проводил этот поединок на таком стабильном уровне с полной уверенностью и контролем. И по его механике движения я предугадывал, что если ему придется поднажать и поднять динамику, то у него есть это и он это сможет. Дрикус тоже не новичок, это чемпион, который дошел до чемпионского титула без поражений. Он очень такой корявый, нестандартный боец, но в нем есть бой. Он был чемпионом до Хамзата, он использовал свой опыт, использовал свою технику защиты, вовремя выворачивал свой таз, правильно работал руками. Он делал достаточно, чтобы держать позицию, но он не смог сделать достаточно, чтобы выйти из нее.
Цепкость Хамзата — это старая школа борьбы. Это, наверное, в нем осталось со времен, как он боролся еще в Чечне, потом переехал, в другом месте боролся. Мне кажется, вот эта закалка в нем осталась. Это борцовское. Даже если у тебя в руках большой палец, ты с него должен как-то получить свой балл. В нем это очень хорошо сохранилось с борцовского ковра. Физика, естественно, играет огромную роль в пирамиде совершенного бойца. Но эту цепкость не всегда надо связывать с физикой, это много уходит в характер человека тоже. Если у человека есть очень сильный характер, что он напористый и кровь из носу, но он возьмет свое, вот эта цепкость — она развивается. И это не просто: я очень напористый, и я стал цепким. Это с одной схватки, с одного поражения, с другого. Раз взял, ушел, попер, попер, еще, еще, еще… И таким образом ты уже повышаешь свою планку выносливости, силы воли. А потом уже просто тело догоняет, и это становится частью тебя, это становится частью твоего характера.
Был один такой случай, не знаю, можно это рассказывать или нет, но рискнем. Один раз Хамзат закончил утреннюю тренировку, сделал дневную тренировку, после спаррингов пошел работать ОФП, закончил ОФП, немного отдохнул, пришел, мы сделали борцовскую тренировку. Я ему сказал: все, Хамзат, на сегодня хватит. Ты просто из себя выжал все соки. Он говорит: можно чуть-чуть на лапах поработаю? Ну, согласились, тренер по лапам тоже его попросил: давай, Хамзат, ты уже выложился, по чуть-чуть поработаем. Хамзат начал работать. Он попросил всего лишь один раунд. Он сделал один трехминутный раунд, второй трехминутный раунд, третий, и просто все пошло дальше.
Все сидят, ему уже никто не хочет ничего говорить, он просто прет, бьет, бьет, бьет на лапах, и в один момент он просто останавливается и рушится на маты. Он смог на лапах довести себя до полного максимума. Я никогда в жизни не видел, чтобы человек мог бить лапы до полного изнеможения. Я видел, как люди бегают до изнеможения, или делают байк, или же поднимают вес, уже не можешь — бросаешь. Но чтобы бить лапы до того, чтобы ты просто рухнул на маты, я такого никогда в жизни не видел. Этот человек мог заглушать сигналы усталости и бить лапы. И там не было такого, что перед тем, как он остановился, у него удары уже корявые были. Видно было, что он устал, но динамика, сила, скорость… Он просто мог из себя выжать все соки. Мне кажется, это очень необычно, иногда даже опасно. И многие говорят, что сейчас он уже научился контролировать это во время тренировок. Он себя до такого уровня не доводит. Он уже более серьезно относится к своему восстановлению, но представьте, какой характер надо иметь, чтобы до такого дойти.
Малыхин: «У Чимаева звериный прессинг!»
— Если честно, я думал, будет сложнее. Почему-то я большего ждал от Дю Плесси. Когда Хамзат так легко взял его на распятие, я понял, что этот бой будет для Хамзата легким. Это не его уровень, конечно, совершенно. И смотря на дивизион, я понимаю, что Хамзат может победить только время. Чтобы дал ему кто-то хороший бой — не вижу такого человека. Ну, единственное, Де Риддер. Если Хамзат, я не знаю, сильно расслабится, что-то там случится, опасность есть, что Де Риддер может в партере что-то сделать, болевые накинуть. Но я думаю, что Хамзат все проконтролирует, так же спокойно будет переводить, держать. Бой с Дю Плесси — как будто заслуженный мастер спорта с перворазрядником. Ну, такое было впечатление.
Тут дело не в грэпплинге, дело в этом прессинге зверином. Он вышел, как зверь в клетку, просто бам ему в две, вырвал его, как будто это люди с разных вообще миров по борьбе. И грэпплинг это, да, неплохо, но именно вот эта физика, вот эта борцовская мощь, этот прессинг. Я посмотрел этот бой, и видя его тренировки вживую, видя, как он работает, как он спаррингует, он реально голодный. И вот этот голод в бою — он все равно чувствуется, когда он выходит на фейс-ту-фейс, когда он выходит на бой.
Почему все стали сомневаться, сможет ли Хамзат бороться пять раундов, что он устанет. Был один момент, когда Хамзат где-то перепахивал, где-то плохо восстанавливался, и было пару боев, где он просто выходил не в лучших кондициях. А сейчас я вижу по его последним боям, что он нашел свою команду, нашел именно то место, где готовиться, чтобы его организм хорошо восстанавливался, хорошо воспринимал нагрузки.
Я вот так смотрю: только время может его остановить. Я видел его вживую, он огромный. Хамзат может спокойно выступать в 93, если будет желание, если он хорошо покушает, не будет держать диету, больше будет налегать на мучное. Я думаю, что в 93 тоже он может быть претендентом на пояс. Мага [Анкалаев] тоже очень сильный, с Магой я много раз спарринговал, много раз боролся. Мага — камень, и Чимаев — камень. Все чемпионы, кто наши, это очень сильные ребята. Конечно, такого боя не получится, как с Дю Плесси. Мага — это совершенно другого уровня боец. Магу еще надо перевести. Мага физически очень сильный, и у него очень сильный тренерский состав. Шамиль, Сухраб — это очень сильные тренеры.
Почему Хамзат так и не смог финишировать Дрикуса из распятия? Тут надо [понимать], что хотел Хамзат. Хотел ли он вообще заканчивать этот бой досрочно? Или он хотел всем показать, что он может вот так доминировать над чемпионом, у которого 9−0? Что было у Хамзата в голове, я не знаю. Из этой позиции вообще тяжело закончить — удары короткие. Я снимал руку и делал болевой прием на руку с этой позиции. Но Хамзат почему-то не стал его делать, хотя у него было пару раз — он мог растянуть, снять руку. Ну, может, просто не делает этот прием, решил выбрать стопроцентный вариант. Держать спокойно, добивать, доминировать, не тратить сил много. После первого периода он уже все понял, что этот парень по физическим данным, по уровню борьбы, по всему ниже его, и просто решил спокойненько в такой манере выиграть.
Магомедалиев: «Чимаев в полутяжах? Перейру он пройдет без проблем. Перейра — это такие дрова…»
— Однозначно, он удивил. Сейчас он, безусловно, доказал всем, что он может и пять-шесть раундов подраться на одном дыхании. Он очень высокий класс показал именно в контроле, в выносливости. Видно было, что Хамзат переводил его когда хотел. И у него был сумасшедший контроль за спиной, он очень сильно его держал, и там видно было, что у Дю Плесси не было шанса выйти оттуда. Видно было, что он психологически сдался. Он особо и не старался вставать как-то, даже когда был возле сетки. Рефери тоже помогал ему. Особенно когда Хамзат активно работал сверху, по идее он не должен был их поднимать. Он их поднял два раза. И последний раз, когда он их поднял, маленькие шансы появились хотя бы что-то сделать у Дю Плесси.
Мне кажется, что те ребята, которые будут драться на 84 кг, все от него будут соскакивать. Желание у многих пропало сейчас подраться за пояс. Это однозначно. Он настроение очень сильно испортил всем. Даст ли кто-то из средневесов конкурентный бой Хамзату? Я думаю, во сне только. В ближайшие года два точно. Имавов — парень хороший, но где борьба Хамзата и где — Имамова? Это ребята разного уровня, и еще настрой, характер у них разные. Я их знаю обоих, и с ними обоими общался, даже с Хамзатом чуть больше. Как человек, как спортсмен он очень простой, золотой парень.
Я не вижу вообще конкуренции, ни с кем абсолютно. Мне кажется, он даже может за один вечер троих попустить. Вот взять топ-3, которые там сидят, да? Мое мнение, он двоих точно пройдет за один вечер. Даже если еще сделать по пять раундов. Видя, как он дышит, как он контролирует, как он четко работает, грамотно, абсолютно он сможет двоих пройти. Уверен, если даже поставить двоих, они оба будут бояться.
Видел, он говорил: «На 77 и 93 кг хочу попробовать». Не то что попробовать, а забрать пояса. Если он сделает вес, восстановится правильно, конечно, Исламу будет сложновато. Потому что по габаритам, по физике уступать будет Ислам ему. По навыкам — не сказал бы, Ислам очень опытный, очень талантливый парень. Но по физике, массе, росту он, конечно, уступает ему. В 77 кг не было бы явного [контроля от Чимаева], потому что сложновато ему будет — весогонка, восстановление. Поэтому чуть по-другому смотрю на это именно в 77. В 84 и 93 я смотрю на это одинаково.
В 93 кг про Алекса Перейру можно забыть — его он пройдет без проблем. Это такие дрова, которые можно положить, и он никогда в жизни не встанет. С Мухаммадом [Анкалаевым], конечно, очень интересный бой. Мое мнение — 55 на 45, Анкалаев может выиграть. За счет габаритов: он физически чуть мощнее и больше Хамзата. Но все же если Чимаев так в 84 кг дышал, в 93 кг будет очень сложно для любого бойца.
Евгений Нарижный