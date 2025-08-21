Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UFC выбрал нового соперника Рахмонову: известны дата и место боя

Непобежеденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19−0) свой следующий бой может провести в конце 2025 года. В промоушене уже выбрала нового соперника для «Номада», передают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Турар Казангапов, Vesti.kz

Кто станет новым соперником Рахмонова

По информации «Спорт Шредингера», в разработке находится бой Рахмонова против американца Шона Брэди (18−1, UFC: 8−1).

Когда пройдет бой Рахмонов — Брэди

Поединок планируется на 22 ноября и должен возглавить турнир в Катаре.

Что на кону поединка

Ожидается, что победитель их противостояния станет претендентом на титул UFC.

Для Шавката этот бой должен стать первым в новом статусе — бойца топ-15 рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). В рейтинге полусреднего веса Рахмонов занимает третье место, а Брэди идет вторым.

Напомним, последний бой Шавкат провёл в декабре 2024 года, когда единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри.

Ранее Брэди предложил Рахмонову бой в ноябре этого года на турнире UFC 322, который пройдёт в легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).