UFC выбрал нового соперника Рахмонову: известны дата и место боя

Кто станет новым соперником Рахмонова
По информации «Спорт Шредингера», в разработке находится бой Рахмонова против американца Шона Брэди (18−1, UFC: 8−1).
Когда пройдет бой Рахмонов — Брэди
Поединок планируется на 22 ноября и должен возглавить турнир в Катаре.
Что на кону поединка
Ожидается, что победитель их противостояния станет претендентом на титул UFC.
Для Шавката этот бой должен стать первым в новом статусе — бойца топ-15 рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). В рейтинге полусреднего веса Рахмонов занимает третье место, а Брэди идет вторым.
Напомним, последний бой Шавкат провёл в декабре 2024 года, когда единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри.
Ранее Брэди предложил Рахмонову бой в ноябре этого года на турнире UFC 322, который пройдёт в легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).