Оскорбившего узбекских фанатов бойца уволили из UFC

Американского бойца Брайана Бэттла (12−2−1) официально освободили от контракта с UFC после серии проблем с весом, передают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

В преддверии боя с узбекским бойцом Нурсултаном Рузибоевым американец Брайан Бэттл публично обидел болельщиков из Узбекистана. В итоге поединок на UFC 319 был отменён: Бэттл не уложился в средний вес, показав 190 фунтов, что стало рекордным превышением лимита.

Ранее Бэттл уже сталкивался с проблемами при сбросе веса в полусреднем дивизионе. В 2023 году он дважды не уложился в лимит перед боями с Габриэлем Грином и Рэнди Брауном, хотя оба поединка завершились его победой.

В UFC Бэттл показывал впечатляющие результаты: после победы в шоу The Ultimate Fighter 29 он одержал 7 побед при одной ничьей (No Contest). Тем не менее повторные нарушения лимита веса и скандальное поведение привели к досрочному разрыву контракта с промоушеном.

Бывший чемпион TUF сейчас остаётся без контракта и пока не объявил о дальнейших планах на карьеру в смешанных единоборствах.