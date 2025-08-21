Оскорбившего узбекских фанатов бойца уволили из UFC

В преддверии боя с узбекским бойцом Нурсултаном Рузибоевым американец Брайан Бэттл публично обидел болельщиков из Узбекистана. В итоге поединок на UFC 319 был отменён: Бэттл не уложился в средний вес, показав 190 фунтов, что стало рекордным превышением лимита.
Ранее Бэттл уже сталкивался с проблемами при сбросе веса в полусреднем дивизионе. В 2023 году он дважды не уложился в лимит перед боями с Габриэлем Грином и Рэнди Брауном, хотя оба поединка завершились его победой.
В UFC Бэттл показывал впечатляющие результаты: после победы в шоу The Ultimate Fighter 29 он одержал 7 побед при одной ничьей (No Contest). Тем не менее повторные нарушения лимита веса и скандальное поведение привели к досрочному разрыву контракта с промоушеном.
Бывший чемпион TUF сейчас остаётся без контракта и пока не объявил о дальнейших планах на карьеру в смешанных единоборствах.