Как правильно о себе заявить и заработать титульник. Мовсар Евлоев — бери пример

Волкановски также прокомментировал ситуацию и признался, что пытался получить бой с Мовсаром, а также похвалил Мёрфи: «Это был грандиозный нокаут — трудно представить что-то лучше. Для меня было важно понять, кто будет следующим. Кто больше всех этого заслуживает? И я думаю, что теперь это Лерон Мёрфи. Да, у него много побед решениями, однако парень выходит и становится автором потрясающего нокаута на большом турнире. Он идёт на внушительной победной серии, и, по-моему, здесь всё очевидно. Декабрь выглядит хорошим вариантом. Честно скажу, я пытался организовать бой с Мовсаром. Я считал, что он заслужил. У него был назначен этот бой, и я думал: “Хорошо, он пройдёт Пико — и титульник будет его”. Но он снялся, и вы знаете, как UFC реагирует на такие вещи. Может, это была серьёзная травма, я не знаю, однако похоже, что это будет не Мовсар. Теперь это Лерон Мёрфи, что вполне логично. Он обошёл Мовсара. Так что давайте организуем бой с Лероном Мёрфи в декабре. Звучит отлично».