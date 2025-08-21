Даниэль Кормье заявил, что Хабиб отказался возобновлять карьеру в UFC за $ 40 млн

«Хабиб сказал, что они предложили ему $ 40 млн, чтобы он вернулся. И Хабиб отказался. Если они предложили ему $ 40 млн, и он не вернулся, то он точно больше не вернётся», — сказал Кормье на пресс-конференции после турнира UFC 319.