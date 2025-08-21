Ричмонд
Даниэль Кормье заявил, что Хабиб отказался возобновлять карьеру в UFC за $ 40 млн

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье заявил, что его друг и экс-обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался возобновлять карьеру в сильнейшей организации в мире за $ 40 млн.

Источник: Getty Images

«Хабиб сказал, что они предложили ему $ 40 млн, чтобы он вернулся. И Хабиб отказался. Если они предложили ему $ 40 млн, и он не вернулся, то он точно больше не вернётся», — сказал Кормье на пресс-конференции после турнира UFC 319.

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.