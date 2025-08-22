У России есть еще один чемпион! Попов со второй попытки завоевал пояс PFL

В начале третьего раунда Романов хорошо попал коленом навстречу, а Попов ответил оверхендом. После этого Александр прижал соперника к сетке и какое-то время контролировал без каких-то попыток нанести урон. В стойке россиянин по-прежнему был быстрее и пользовался этим — Романов не успевал отвечать и мог предложить только клинч и кики в корпус. В четвёртом раунде картина поначалу не менялась — Попов чаще попадал с рук, а его соперник либо отвечал агрессивными выпадами, либо пытался бороться. Зато Романов в одной из атак хорошо попал, после чего Олег «поплыл», и молдаванин бросился добивать, нанёс множество ударов, в том числе очень плотных апперкотов, но до финиша не добрался. Тем не менее у Попова появилась гематома под правым глазом. Однако и Олег оставил небольшое рассечение сопернику.