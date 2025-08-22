Ричмонд
Махачев впечатлен титульной победой Чимаева: «Хамзат удивил»

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился впечатлениями от победы россиянина Хамзата Чимаева над южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси в титульном поединке.

Источник: Reuters

На прошлой неделе Чимаев одолел Дю Плесси единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

«Конечно, я был впечатлен его доминацией. Он распределял силы, нигде не форсировал, даже в удары не вкладывался. Просто у него была цель стать чемпионом. Если бы захотел, Хамзат бы форсировал — мог нанести больше ущерба и финишировать. А так, Хамзат удивил, что легко переводил и столько времени смог контролировать», — заявил Махачев на пресс-конференции.

15 ноября Ислам Махачев проведет титульный бой UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше