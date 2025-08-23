Ричмонд
Павлович победил американца на турнире UFC в Шанхае

Павлович победил американца Кортеса-Акосту на турнире UFC в Шанхае.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович одержал победу над американцем доминиканского происхождения Вальдо Кортесом-Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае.

Встреча тяжеловесов закончилась триумфом россиянина единогласным решением судей.

Павлович вышел на бой с триколором (22 августа в России отмечался День государственного флага).

На счету 33-летнего Павловича теперь 20 побед при трех поражениях в ММА. Представителю США также 33 года, его рекорд — 14 побед при двух поражениях.


Биография Сергея Павловича: карьера и личная жизнь бойца UFC
На сегодняшний день Россия имеет в своем активе двух действующих чемпионов UFC — Ислама Махачева и Магомеда Анкалаева. Славу этих парней готовы подхватить и другие. В их числе — мастер нокаутов Сергей Павлович, выступающий в тяжелой весовой категории. Мы расскажем вам подробную биографию спортсмена, который уже успел примерить на себя чемпионский пояс. Правда, было это в другой организации.
