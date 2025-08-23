Павлович победил американца на турнире UFC в Шанхае

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович одержал победу над американцем доминиканского происхождения Вальдо Кортесом-Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае.
Встреча тяжеловесов закончилась триумфом россиянина единогласным решением судей.
Павлович вышел на бой с триколором (22 августа в России отмечался День государственного флага).
На счету 33-летнего Павловича теперь 20 побед при трех поражениях в ММА. Представителю США также 33 года, его рекорд — 14 побед при двух поражениях.
