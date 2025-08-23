Павлович снова без нокаута, но с победой. Аккуратно перебил соперника и попросил Дану Уайта подписать в UFC друга

Павлович после поражения от Оверима выдал серию из шести нокаутов в первом раунде. Потом были поражения от Тома Аспиналла и Александра Волкова. В феврале же Сергей впервые в UFC победил судейским решением — спокойно переработал в стойке Жаирзиньо Розенструйка. Это был далеко не самый скучный бой, совсем не Нганну vs Льюис. Да, Павлович часто шел в борьбу, но все же крепко попадал и даже оформил нокдаун, но Дана Уайт остался очень недоволен тем, что два нокаутера дошли до решения. «Ужасный бой», — констатировал он на пресс-конференции. Розенструйк в итоге был уволен из UFC.