Павлович снова без нокаута, но с победой. Аккуратно перебил соперника и попросил Дану Уайта подписать в UFC друга

Сергей Павлович победил Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей. Раньше у Сергея было шесть побед подряд в первом раунде, а теперь — две победы подряд решениями.
Павлович и Кортес-Акоста бились в Шанхае. Именно в Китае Сергей дебютировал в UFC, дебютировал неудачно — проиграл техническим нокаутом Алистару Овериму. После Павлович говорил, что слишком поздно прилетел в Пекин, из-за чего не успел акклиматизироваться. Учитывая тот горький опыт, на этот раз он прилетел в Китай где-то за 16 дней до поединка.
Павлович после поражения от Оверима выдал серию из шести нокаутов в первом раунде. Потом были поражения от Тома Аспиналла и Александра Волкова. В феврале же Сергей впервые в UFC победил судейским решением — спокойно переработал в стойке Жаирзиньо Розенструйка. Это был далеко не самый скучный бой, совсем не Нганну vs Льюис. Да, Павлович часто шел в борьбу, но все же крепко попадал и даже оформил нокдаун, но Дана Уайт остался очень недоволен тем, что два нокаутера дошли до решения. «Ужасный бой», — констатировал он на пресс-конференции. Розенструйк в итоге был уволен из UFC.
Несмотря на взбучку от Уайта, Павлович не особо торопился сделать нокаут и в бою с Акостой (7−1 в UFC перед боем). Первые полторы минуты соперники не били вообще. За это время Сергей нащупал своими длиннющими ручищами (размах 213 см) дистанцию и начал атаковать. Попадал, но не так, чтобы Акосту трясло. Сам если и пропускал, что совсем незначительно. Первый раунд остался скорее за Павловичем, хотя двое судей решили иначе.
Во втором раунде преимущество Сергея уже сомнению не подлежало. Намного больше попадания, причем это были акцентированные, плотные удары. Наконец, удалось потрясти Акосту, но тот остался на ногах — и иногда даже дразнился, мол, мне все ни по чем. Интересно, что Павлович стал подключать лоу-кики — хотя обычно ногами работает мало. Лоу-кики были сильными — такими, что передняя нога Акосты подкашивалась.
Третий раунд прошел в том же ключе — Павлович почти не пропускал, хорошо попадал, но во атаки развивать не рвался, опасаясь встречного удара. В декабре 2022-го Сергея растерзал Тая Туивасу, просто уничтожил в первом раунде. При этом в одном из эпизодов, в атаке, Павлович пропустил боковой удар, которым можно пробить стену. Сергея его съел, атаку продолжил, но, попади Туиваса в висок, — был бы нокаут. Так что Павлович стал предусмотрительнее, аккуратнее, и сложно его за это винить.
Что не понравилось — как Павлович пытался бороться. Были три попытки — и все три вообще ни к чему не привели, вторая и вовсе выглядела неуклюже. Учитывая физическую силу Сергея, клинч у него должен быть такой, из какого вырваться крайне сложно. А Акоста вырывался очень легко.
Итог: победа единогласным решением судей, Павлович уверенно перебил Акосту.
Сергей не из тех, кто дает огненные интервью перед боями. Он один из самых немногословных бойцов вообще. А вот в октагон-интервью, т.е. сразу после окончания поединков, Павлович раскрывается. Так получилось и на этот раз. Сергей даже обратился к Дане Уайту, чтобы тот подписал в UFC Евгения Гончарова, который секундировал земляка в бою с Акостой.
«Я старался драться с головой! — сказал Павлович. — Дана, гив ми оппонент, ай вонт вар, эвери тайм! Вот рядом со мной парень-тяж. Дана, можешь предоставить ему шанс подраться в UFC? Думаю, ты не пожалеешь!».
Экс-чемпион АСА Гончаров и правда украсил бы тяжелый вес UFC, это боец уровня топ-10 дивизиона. Но чтобы Дана Уайт прислушивался к твоим просьбам, нужны нокауты.