Китайской угрозы для Анкалаева больше нет. Чжан не прошёл проверку

Для UFC это не лучший расклад. Миньян Чжан был для них интересной фигурой для раскрутки. Китаец ворвался в промоушен через турниры Road to UFC, а уже в самой организации оформил три эффектных нокаута, финишировав в первом раунде Брендсона Рибейро, Оззи Диаза и Энтони Смита. А общая победная серия бойца тогда достигла 12 боёв (все закончились в первые пять минут). Благодаря последней победе Чжана завели в рейтинги и явно хотели поднять повыше. Это логично, потому что Миньян дерётся ярко, чаще всего заканчивает бои в первом раунде, а в полутяжёлом весе есть проблемы с ростером. О кризисе в этом дивизионе не говорят только потому, что в UFC есть тяжёлый вес, который пребывает в гораздо худшем положении. Плюс Чжан — это хороший вариант для мейн-ивентов в Китае, потому что Вэйли Чжан и Сонг Ядонг, скорее всего, этот уровень переросли.