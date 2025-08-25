Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Всё из-за этого». Ислам Махачев объяснил, с чем связан упадок ММА в США

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев объяснил, с чем связан упадок смешанных единоборств в Соединённых Штатах Америки (США).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев объяснил, с чем связан упадок смешанных единоборств в Соединённых Штатах Америки (США).

«Просто они начали уже подписывать больше наших ребят — всё из-за этого. С полной серьёзностью говорю, даже ребята, которые сегодня здесь выступают, — у них может быть большое будущее. Я знаю этих ребят, даже который вот сейчас дрался — Набиев. Хабиба родственник, из обычной семьи. Голодный, очень выигрывать хочет и этим обеспечить свою семью. Это его цель в жизни. Вот такие ребята становятся чемпионами», — приводит слова Махачева портал Sport24.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше