«Всё из-за этого». Ислам Махачев объяснил, с чем связан упадок ММА в США

«Просто они начали уже подписывать больше наших ребят — всё из-за этого. С полной серьёзностью говорю, даже ребята, которые сегодня здесь выступают, — у них может быть большое будущее. Я знаю этих ребят, даже который вот сейчас дрался — Набиев. Хабиба родственник, из обычной семьи. Голодный, очень выигрывать хочет и этим обеспечить свою семью. Это его цель в жизни. Вот такие ребята становятся чемпионами», — приводит слова Махачева портал Sport24.