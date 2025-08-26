В российских MMA придумали крутое правило. UFC пора что-то делать с весогонщиками

Известно, что Хабиб «гонял» ещё больше. Втиснуться нужно было в те же 70,3 кг. А в период между боями Нурмагомедов весил около 90! Конечно, раз за разом организм подвергался стрессу. А с некоторыми весогонками Орёл так и не справился. В команде Хабиба был ещё один парень, который со временем стал предметом для насмешек от фанатов. Зубайра Тухугов считался большим талантом. Но весогонки проваливал слишком часто, практически постоянно подставлял организацию. Пока Нурмагомедов был на вершине, на проступки Зубайры закрывали глаза. Однако в 2023 году всё-таки уволили Тухугова. К тому моменту накопилось семь (!) провалов на весах. Последней каплей стало то, что россиянин не справился с задачей, даже перебравшись на одну категорию выше.