«Он сам бросил вызов». В команде Алмабаева отреагировали на бой с топом в UFC

Напомним, ранее стало известно, что казахстанец выступит против американского файтера Алекса Переса (25−9). Как оказалось, разработка противостояния находится на финальной стадии.
«Это правда. Нам дали Алекса Переза. Мы приняли бой, но контракта еще нет. Это проверка для нас. Он боец из десятки, который бился за пояс. У него хорошая защита от борьбы, он и сам может побороться. Мы все видели его поединок с Мохаммедом Мокаевым, которому он дал отпор», — цитирует слова Базрова «Спорт Шредингера».
«Крепкий, возрастной и опытный боец. Он будет готовиться всеми силами к бою с Асу. Он сам бросил вызов. 22 ноября, Катар. Это будет очень хороший бой. Он сбалансированный соперник с хорошей борьбой и ударной техникой. Бой будет интересный. Крайний бой он потерпел поражение, но там он сломал ногу. Он бился с многими топами. Это большой шанс для Асу ворваться в гонку за пояс», — добавил тренер Алмабаева.
Поединок пройдёт 22 ноября в рамках исторического турнира UFC Fight Night в Дохе, который станет первым событием лиги Дэйны Уайта в Катаре.
Для Асу Алмабаева этот бой станет продолжением успешной серии: 26 июля он уверенно победил перуанца Хосе Очоа (8−2), забрав победу единогласным решением судей. Его соперник, Алекс Перес, напротив, более года не выходил в октагон. Последний раз американец дрался 15 июня 2024 года, когда потерпел поражение от Тацуро Тайры (17−1) и получил тяжёлую травму колена.