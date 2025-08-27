«Он сам бросил вызов». В команде Алмабаева отреагировали на бой с топом в UFC

«Крепкий, возрастной и опытный боец. Он будет готовиться всеми силами к бою с Асу. Он сам бросил вызов. 22 ноября, Катар. Это будет очень хороший бой. Он сбалансированный соперник с хорошей борьбой и ударной техникой. Бой будет интересный. Крайний бой он потерпел поражение, но там он сломал ногу. Он бился с многими топами. Это большой шанс для Асу ворваться в гонку за пояс», — добавил тренер Алмабаева.