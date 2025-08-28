Менеджер Махачева подтвердил, что Махачев проведёт следующий бой против Делла Маддалены

«Их бой [согласован и] состоится. Но я всегда с уважением отношусь к организации [поэтому не буду говорить ничего более]. Это их работа, а они ещё не анонсировали этот поединок. Однако в конце года у Австралии не будет чемпиона [в полусреднем весе]. Джек станет очень сложным соперником для Ислама. Однако я верю, что у Махачева есть все шансы составить ему конкуренцию», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.