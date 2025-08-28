Талант без амбиций. Забудьте о надеждах увидеть Немкова в UFC

Но чем всё закончилось? Новым контрактом Вадима с PLF, о чём он уже сообщил в разговоре с «Ушатайкой»: «Если честно, у меня контракт закончился, и сейчас я подписал новый контракт с PFL. Однако прошли переговоры с UFC, там были свои недопонимания. Плюс условия в разы хуже, чем в PFL. Если бы мне было 20−25 лет, я пошёл бы в UFC, конечно. Но когда мне пару фраз сказали, дали понять, что в UFC особо неинтересны бойцы из России, то… тоже такой момент. У них своя, видишь, политика. Сказали, бойцы из России пока не нужны, потому что турниры UFC [в России] не проводятся, на трансляциях толком не зарабатывают. А чемпионов уже сколько? Анкалаев, Ислам, потом кто там у нас ещё? В каждом весе могут появиться. Пётр может, Мовсар Евлоев может. Чимаев? У него Эмираты. Мне предложили не контракт новичка, там более-менее была сумма, но с учётом того, что там свои моменты были… не хочу рассказывать эти контрактные вещи. В два раза хуже [гонорар, чем в PFL]. Мне только 33 года. Сейчас у меня контракт новый на два года. В 35 лет ещё можно будет попробовать жигануть. Если даст бог, здесь получится выиграть всех и вся, то я думаю, через два года будет другое отношение ко мне».