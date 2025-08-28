В США допустили увольнение казаха из UFC. Подробности

Напомним, 23 августа Нургожай выступил на турнире американского промоушена в Шанхае (Китай). Его соперником стал файтер из Кыргызстана Уран Сатыбалдиев (9−1), который редчайшим удушающим приёмом победил казахстанца в первом раунде.
Казаха уволят из UFC или дадут нового соперника?
По мнению американского аналитика Дэна Тома, пишущего для сайта MMA Junkie, следующим оппонентом Дияра мог бы стать победитель ивента претендентской серии Даны Уайта 79 — Данте Джонсон (6−0).
Вместе с тем эксперт не исключает и худший сценарий: по его словам, поражение от Сатыбалдиева могло стать последним боем Нургожая в октагоне лучшей лиги мира.
«Джонсон, безусловно, является мощным панчером и умеет показывать себя в день боя, но остаются серьёзные вопросы по поводу его выносливости и борьбы. Если UFC ещё не закончил с таким бойцом, как Дияр Нургожай, то казах мог бы стать хорошим испытанием для Джонсона, учитывая его нынешнюю серию неудач (Нургожая)», — написал Том.
Казахстанец провалил дебют в UFC
Напомним, контракт с UFC Нургожай подписывал как непобеждённый боец (10−0). Однако уже к дебюту с бразильцем Брендсоном Рибейро (17−8) у него возникли трудности. За несколько дней до боя он провалил процедуру взвешивания, превысив лимит полутяжёлого дивизиона (93 кг) почти на 2,5 кг — весы показали 95,48.
Несмотря на статус дебютанта, Нургожай вышел в клетку без поражений в активе. Но именно опыт Рибейро сыграл решающую роль: во втором раунде бразилец поймал казахстанца на болевой приём и одержал досрочную победу.
Карьера Нургожая в UFC оказалась под угрозой
Уже после этого стали появляться слухи о возможном разрыве контракта. Теперь же, когда Нургожай потерпел второе поражение подряд, его положение в UFC выглядит критическим. И если организация всё-таки даст ему ещё один шанс, казахстанцу придётся использовать его максимально эффективно.