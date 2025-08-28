В США допустили увольнение казаха из UFC. Подробности

«Джонсон, безусловно, является мощным панчером и умеет показывать себя в день боя, но остаются серьёзные вопросы по поводу его выносливости и борьбы. Если UFC ещё не закончил с таким бойцом, как Дияр Нургожай, то казах мог бы стать хорошим испытанием для Джонсона, учитывая его нынешнюю серию неудач (Нургожая)», — написал Том.