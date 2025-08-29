Ричмонд
Александр Емельяненко раскрыл правду о тюремном сроке: «Я кинул человека на полмиллиона евро»

Популярный российский боец Александр Емельяненко высказался об отбытом тюремном сроке.

Источник: Соцсети

В 2015 году Емельяненко получил 4,5 года колонии за насильственные действия в отношении домработницы. Через 2,5 года Александр был досрочно освобожден из заключения.

«Я пока не могу рассказать подробности, потому что эта ситуация еще под вопросом. Скажу так: за такие преступления не дают срок меньше меньшего и не освобождают досрочно. Что сделали со мной? Они сначала не знали, как меня посадить, потом не знали, как освободить. Кому это было нужно? Я вам говорю — гражданам, которые уже начали привыкать к земле. Скоро они слягут, и, может быть, я напишу об этом в книге.

Был ли я неудобен как спортсмен или как громкая фигура? Как человек, кинувший другого человека на полмиллиона евро. А как еще посадить? Самый легкий способ — через наркотики или девушку. Я забрал полмиллиона евро, и меня за это посадили», — рассказал Емельяненко в интервью Станиславу Роженькову.