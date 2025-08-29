Александр Емельяненко раскрыл правду о тюремном сроке: «Я кинул человека на полмиллиона евро»

«Я пока не могу рассказать подробности, потому что эта ситуация еще под вопросом. Скажу так: за такие преступления не дают срок меньше меньшего и не освобождают досрочно. Что сделали со мной? Они сначала не знали, как меня посадить, потом не знали, как освободить. Кому это было нужно? Я вам говорю — гражданам, которые уже начали привыкать к земле. Скоро они слягут, и, может быть, я напишу об этом в книге.



Был ли я неудобен как спортсмен или как громкая фигура? Как человек, кинувший другого человека на полмиллиона евро. А как еще посадить? Самый легкий способ — через наркотики или девушку. Я забрал полмиллиона евро, и меня за это посадили», — рассказал Емельяненко в интервью Станиславу Роженькову.