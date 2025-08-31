Ричмонд
Александр Овечкин посетил новый зал Петра Яна в Екатеринбурге

Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и Кирилл Капризов посетили новый спортивный квартал «Архангел Михаил».

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

Одной из локаций визита стала Академия спорта РМК — крупнейший комплекс России, где будет развиваться направления фитнеса, силовых тренировок, единоборств, практической стрельбы и другие виды спорта.

Встречали легендарных хоккеистов экс-чемпион UFC Петр Ян, а также генеральный директор RCC Gym Евгений Звездников. Именно этот зал станет новой базой подготовки клуба «Архангел Михаил», куда входит Петр.

Овечкин протестировал несколько тренажеров и полосу препятствий в зоне кроссфита.

Кроме Академии спортсмены зашли и на уличную выставку машин—победителей и участников ралли-рейдов «Дакар». Ови и здесь не остался в стороне — завел КамАЗ, который стоит в центре площадки.

Отметим, легендарные хоккеисты прилетели в Екатеринбург на матч Magic Game, который проводит Павел Дацюк.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
