«Сломаю его ближе к концу боя». В реванше Нурмагомедова и Хьюза есть интрига

Можно много говорить, что Усман недооценил Хьюза, Абдель-Азиз заявляет, что Нурмагомедов и вовсе дрался с травмой. Однако отговорки стоит отложить в сторону. В реванше Пола и Усмана есть спортивный смысл и, что немаловажно, интрига, в отличие от второго боя Конора и Хабиба, который так и не состоялся. Усман хочет доказать, что первый поединок был случайностью. Через год Нурмагомедов планирует оказаться в UFC, поэтому ошибки в реванше могут дорого стоить. А Пол не менее мотивирован дать Нурмагомедову ещё более сложный поединок. В первом бою он понял, что вполне может конкурировать с Усманом, теперь у него не будет мандража — и ирландец уверен в своих силах. Поэтому на бумаге нас ждёт крайне интересное противостояние со спортивной точки зрения.