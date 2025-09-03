Марина Мороз дисквалифицирована на год за положительный тест на мельдоний

По информации CSAD, допинг-проба Мороз, взятая 25 июня 2025 года во Флориде, показала наличие мельдония. Повторный тест от 16 июля 2025 года также оказался положительным, но был засчитан как единое нарушение, поскольку спортсменку не уведомили о первом результате до момента сдачи второй пробы. Мороз предоставила медицинскую документацию, подтвердившую, что препарат был назначен врачом, однако она не сообщила врачу о статусе тестируемого спортсмена, не проверила запрещённость вещества и не подала заявку на терапевтическое использование. С учётом сотрудничества спортсменки и ограниченного периода приёма CSAD сократило стандартный срок дисквалификации с двух лет до одного.