Эйнштейн возвращается за поясом. Туменов оформил яркий нокаут и вызвал чемпиона

Бойцы резво начали, однако быстро переключились в режим разведки с редкими атаками и ещё более редкими попаданиями. Круз сделал ставку на движение и удары ногами, очень много кружил вокруг, бил по этажам. Туменов же занял центр клетки, но поменьше атаковал, выцеливая удачный момент. Несколько раз Альберт классно попал на скачке. Ближе к концу раунда экс-чемпион стал наращивать темп, однако в одном из эпизодов пропустил контратаку и оказался во флеш-нокдауне. Тем не менее Туменов быстро пришёл в себя, а в самой концовке ещё и попал чистым хай-киком.