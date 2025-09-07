Реванш спустя 10 лет. Делия ворвался в UFC и отомстил за жуткую травму

Страшная травма привела к тому, что Делия перенёс две операции на ноге, а во время одной из них подхватил в больнице инфекцию. В общей сложности хорватский боец пропустил почти три года и мог завершить профессиональную карьеру, однако в итоге всё же вернулся в бои. Дальше были победы в Rizin, KSW и PFL. В 2020 году Анте мог перейти в UFC, и ему даже пытались устроить бой с Сирилем Ганом, но всплыли проблемы с контрактом хорвата с PFL, и он остался там. Возможно, к лучшему, потому что Делия в 2021 году остановился в шаге от победы в Гран-при, а спустя год закрыл этот гештальт, взяв пояс и $ 1 млн.