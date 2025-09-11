Менеджер Анкалаева: намерение Магомеда нокаутировать Перейру никуда не делось

Правда ли, что Магомед отключил телефоны и попросил не отвлекать его от подготовке? Да, такой момент присутствовал. Магомед очень дисциплинированный парень. И у него нет проблем с тем, чтобы его что‑то отвлекало в тренировочном процессе. Насколько я его знаю и учитывая, как много лет я с ним работаю, могу сказать, что он в этом плане очень чётко себя держит. К каждому бою он очень ответственно относится. И тут тем более не даст сопернику какого‑то шанса в том плане, что не подойдёт к поединку в какой‑то неправильной форме«, — приводит слова Магомедова “Матч ТВ”.