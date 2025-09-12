Белаз досрочно победил Шлеменко в реванше и стал чемпионом RCC

Сегодня, 12 сентября, Белаз одолел Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде и стал новым чемпионом RCC в среднем весе.
В первом бою 31 мая в Екатеринбурге Ковалев также победил Шлеменко, но раздельным решением судей.
Владислав Ковалев одержал 10-ю победу в 11 боях ММА. Александр Шлеменко потерпел 17-е поражение в 86 поединках.
Узнать больше по теме
RCC (Russian Cagefighting Championship): уральский промоушен, взорвавший российский ММА
Современный ММА на слуху большинства любителей этого вида спорта прочно связан с промоушеном UFC. Но есть и другие организации, которые проводят интересные бои с участием спортсменов не последней величины. Один из таких промоушенов был создан в 2018 году в Екатеринбурге — RCC.Читать дальше