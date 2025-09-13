Ричмонд
Александр Шлеменко прокомментировал поражение в бою с Белазом

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал своё поражение в поединке за титул чемпиона RCC против Владислава Белаза.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал своё поражение в поединке за титул чемпиона RCC против Владислава Белаза. После боя спортсмен поблагодарил фанатов за поддержку и рассказал о своих ощущениях после встречи.

«Друзья, всем привет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. К сожалению, бой за титул первого чемпион RCC я проиграл. Белаз молодец, в этом бою он был лучше, чем я. Поэтому ещё раз хочу всех поблагодарить за поддержку, за то, что, несмотря ни на что, всегда рядом. И большая благодарность всем. Спасибо», — написал Шлеменко на своей странице в социальной сети.

Напомним, Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, задушил на второй минуте третьего раунда 41-летнего бывшего обладателя титула Bellator в среднем весе россиянина Александра Шлеменко в реванше, который состоялся сегодня, 12 сентября, на турнире RCC 23 в Челябинске. Таким образом, Белаз стал первым, а также новым чемпионом RCC в среднем весе.

Биография Александра Шлеменко: карьера и личная жизнь бойца RCC
Александр Шлеменко — один из самых уважаемых бойцов смешанного стиля из России. Спортсмен участвует в боях уже более 20 лет. За это время он сменил несколько промоушенов, и в каждом оставлял о себе хорошее впечатление. Где-то даже брал пояс чемпиона. Где именно — расскажем в биографии спортсмена.
