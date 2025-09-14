Последний «Боевой ботаник» пал. Жан Силва угодил под каток Диего Лопеса

Диего Лопес подтвердил свой высочайший уровень и остаётся одним из главных претендентов на титул. Да, для ещё одного чемпионского боя Диего, вероятно, придётся провести ещё один поединок, однако бразилец ликвидировал опасного соотечественника, который вполне мог рассчитывать на бой с Волкановски. Вообще, претендентов на пояс в полулёгком весе слишком много: есть и Лерон Мёрфи, и Алджамейн Стерлинг, которые пытаются обойти Мовсара Евлоева в титульной гонке, и, конечно, сам россиянин, который должен быть благодарен Лопесу за то, что избавил его от ещё одного конкурента. Ну, а Силва продолжил неудачную серию своих товарищей по команде. Все «Боевые ботаники» за последний год прошли через серьёзную оппозицию, и все потерпели поражения: похоже, слишком рано парням раздавали большие авансы и восхитительные отзывы.