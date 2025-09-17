Ричмонд
Усман Нурмагомедов: даже не представляю, как я могу проиграть в реванше с Хьюзом

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя-реванша с ирландцем Полом Хьюзом, который пройдёт 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Я проводил сложный лагерь. Мне помогала моя команда, мои друзья. Я настроен на этот поединок, на реванш. Мне помогали мои спарринг-партнёры. И этот процесс подготовки прошёл великолепно. Я даже не представляю, как я могу проиграть в реванше. Первый бой — это не то, что я хотел и видел. Но второй поединок — большая разница по сравнению с первым. Теперь я готов умереть в клетке. Это моя ментальность. Посмотрим, что произойдёт. Ты можешь сломать руки, ноги. Но это не значит, что ты проиграл. Перед этим боем я хочу сказать только одно: “Будь готов, я иду! Это будет совсем другой Усман. Это будет один из лучших бойцов на планете”, — передаёт слова Усмана Нурмагомедова корреспондент “Чемпионата” Сергей Сорокин.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в январе и завершилась победой Нурмагомедова большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше