Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царукян назвал трёх бойцов, с которыми он бы хотел оказаться при «разборках»

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян назвал трёх бойцов ММА, с которыми он бы попал в неприятную ситуацию.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян назвал трёх бойцов ММА, с которыми он бы попал в неприятную ситуацию.

«Каких трёх бойцов я бы взял? Первое — Хамзата Чимаева. Второе — Хабиба Нурмагомедова. И третье — Ислама Махачева», — сказал Царукян на пресс-конференции.

19 сентября в Москве Царукян проведёт схватку по правилам бразильского джиу-джитсу с бывшим чемпионом UFC американцем Бенсоном Хендерсоном.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.