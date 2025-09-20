Ричмонд
Федор Емельяненко назвал самый значимый бой в карьере: «Я стал номером один в мире»

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко вспомнил самый значимый поединок в своей спортивной карьере.

Источник: AP 2024

— Какой для вас самый значимый бой в карьере?

— Победа над Антонио Родриго Ногейрой в 2003 году. Я знал, что это сильнейший соперник. Слава Богу, победил и стал номер один по рейтингам в мире. Еще сложным был бой с Мирко Филиповичем. Но на самом деле, тяжелее всего не бой, а подготовка: тренировки выжимают досуха, последние недели — это борьба не только физическая, но и духовная. И психологически бывает тяжело. Главное не отчаиваться, а всегда идти вперед, — заявил Емельяненко в интервью Oskol City.

Федор Емельяненко провел 47 боев в ММА и одержал 40 побед. Он завершил карьеру бойца в феврале 2023 года.