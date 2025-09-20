По печальному пути Царукяна. Физиев упустил шанс попасть в титульную гонку

Но спорт и единоборства в частности сослагательного наклонения не любят. Физиев травмировался и упустил самый большой шанс в карьере. Теперь на его месте водворится кто-то из конкурентов, а в случае победы над Оливейрой займёт и его потенциальное место в гонке за поясом. А Рафаэль будет наблюдать за всем со стороны, и смотреть может довольно долго. Неизвестны подробности характера травмы Атамана и сроки восстановления, однако в этом году он уже, вероятно, не выступит. Ну и не стоит забывать, что в промоушене крайне не любят, когда бойцы подводят лигу срывом поединков. Арман Царукян соврать не даст: скоро будет уже год, как первый номер рейтинга лёгкого веса находится в ожидании без анонса боя после того, как слетел с титульного противостояния с Исламом Махачевым.