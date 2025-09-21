Тест на профпригодность. Следующий бой Копылова покажет, что ждёт его дальше

«Результат этого боя откинул Романа от вершин рейтинга, кажется, года на два. Сам поединок все видели… Проблема заключалась в том, что Роман не работал. Он не решался заходить на дистанцию, не атаковал, не действовал так, как нужно. И это, скорее всего, психологическая история. Большое имя у соперника, на мой взгляд, в некий ступор ввело Рому. Физически он очень хорошо был готов, был хороший план на бой. Коста для Копылова в нормальном состоянии — очень удобный соперник», — объяснял менеджер бойца Александр Скаредин.