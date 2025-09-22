«Это шанс заткнуть ему рот!» Конфликт между друзьями Хабиба и Конора завершится боем спустя 7 лет

Вечером 3 октября в Дубае состоится турнир PFL Champions Series, в главном событии которого Усман Нурмагомедов проведет защиту пояса против Пола Хьюза. Несмотря на действительно ожидаемый реванш, в карде запланирован еще один бой, который вызовет у аудитории не меньший интерес, чем главный поединок. Артем Лобов подерется с Зубайрой Тухуговым — бой между бывшим другом Конора и другом Хабиба должен поставить точку в их конфликте, который затянулся на семь лет.
Как все начиналось
Противостояние Артема Лобова и Зубайры Тухугова стало возможным только из-за конфликта между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Лобов в тот момент был одним из ближайших друзей Макгрегора, и в период раскрутки боя против Хабиб он тоже не стеснялся в выражениях, когда в интервью говорил о Нурмагомедове. Его резкие заявления вызвали сильное раздражение у представителей команды Хабиба.
Одним из самых ярких эпизодов стало столкновение в отеле накануне турнира UFC 223, в главном бою которого Хабиб впервые завоевал чемпионский пояс. За несколько дней до боя с Яквинтой Орел вместе с товарищами, среди которых был и Зубайра, подловил Лобова в коридоре и в пылу конфликта дал ему пощечину. Досталось и чеченскому кросс-фитеру Исламу Бадургову — он прославился благодаря сильной внешней схожести с Макгрегором и был рядом с Лобовым в момент конфликта.
Тухугов активно участвовал в потасовке, высказывал свое недовольство Бадургову и Лобову, а когда все стали расходиться, пообещал потом увидеться снова. Этот момент получил широкую огласку и стал дополнительным топливом для будущего противостояния. Остроты конфликту придавал еще один инцидент перед UFC 223, когда Макгрегор бросил тележку в автобус, где сидел Хабиб. И, конечно, пик конфликта случился сразу после боя, когда одним из тех, кто залез в клетку и напал на ирландца, был Тухугов.
Отменившийся поединок в UFC
На волне стычки команды Хабиба с Лобовым перед UFC 223 в промоушене официально анонсировали бой Артема и Зубайры, который должен был состояться 26 октября на турнире UFC Fight Night 138. Для фанатов этот поединок выглядел как продолжение войны между Макгрегором и Хабибом, только в ином формате: друг ирландца против ближайшего соратника дагестанского чемпиона. Вокруг анонса царила атмосфера напряженного ожидания, многие считали, что это станет поединком не столько за спортивный результат, сколько за честь команды.
Однако вскоре после массовой потасовки на UFC 229 Тухугова дисквалифицировали на год. Поединок с Лобовым из-за этого сорвался, и матчмейкерам UFC пришлось искать срочную замену — в итоге Артем вышел в клетку против Майкла Джонсона и проиграл. Несостоявшийся поединок с Тухуговым стал большим разочарованием для фанатов, ведь напряжение вокруг этой встречи было куда выше, чем вокруг многих других боев тех времен.
Чем занимались Лобов и Тухугов последние 7 лет
После сорвавшегося боя пути Зубайры и Артема разошлись. Лобов после поражения Джонсону покинул UFC и с тех пор не провел ни одного поединка по правилам ММА. В 2019 году он подписал контракт с только зарождающейся кулачной лигой Bare Knuckle FC, где выдал две яркие победы против бойца ММА Джейсон Найта и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи. Затем Артем проиграл дважды подряд тому же Найту и боксеру Денису Беринчику, после чего не выступал ни по одному из возможных видов единоборств. Таким образом бой с Тухуговым станет для Лобова первым за семь лет по ММА и первым за четыре года по каким-либо другим правилам.
Лобов не выступал, успел за это время в хлам рассориться с Макгрегором и проиграть ему в суде из-за прав на виски Proper Twelve. Лобов заявлял, что именно он предложил экс-чемпиону UFC эту бизнес-идею, за что хотел процент от прибыли с продажи. При этом Артем неоднократно заявлял, что единственным настоящим стимулом для его возвращения в бои может стать Тухугов.
Зубайра после дисквалификации продолжил карьеру в UFC и провел еще пять боев, в том числе побившись вничью с нынешним претендентом на пояс в 66 кг Лероном Мерфи. В 2023 году промоушен не стал продлевать контракт с Лобовым — с тех пор Зубайру можно было увидеть на турнирах по ММА только в качестве гостя. В интервью он говорил, что скучает по боям и ждет подходящей возможности вернуться.
Как был организован бой на турнире PFL
В 2025 году Лобов снова загорелся идеей устроить поединок с Тухуговым. Артем писал всем возможным промоутерам, кто мог бы заинтересоваться этим боем. Лобов писал вице-президенту АСА Асланбеку Бадаеву и заявлял, что готов подраться с Зубайрой бесплатно, но Бадаев проигнорировал сообщения от Артема, так как знал, что Тухугов подписал контракт с PFL и у него уже был запланирован бой с другим соперником.
Артем предлагал идею боя с Лобовым и владельцу поп-ММА лиги Hype FC Альфредо Аудиторе, но и здесь ничего не вышло из-за контракта Тухугова с PFL, о чем Альфредо и сообщил Лобову. Тогда бывший друг Макгрегора постучался в личные сообщения к вице-президенту PFL Майку Когану, и в этой лиге его инициативу поддержали. Лобов не отказывался от своих слов о том, что готов выйти на бой без гонорара, но деньги он все же получит, так как в PFL не чувствуют за собой права ему не заплатить.
«Какая-то доля мести здесь точно есть, — рассказал Лобов в интервью “СЭ”. — Если бы все конфликты именно так решались — в клетке, мне кажется, мир был бы намного лучше. Если бы каждый человек знал, что, что бы ни случилось, он будет обязан выйти в клетку и один на один поговорить, то мир был бы намного дружелюбнее, и люди намного уважительнее относились бы друг к другу. Ну да, месть в чем-то есть. Шанс заткнуть ему рот. Если вы вспомните мое последнее интервью Ариэлю Хельвани — когда я ушел из спорта, — он спросил: “Артем, что нужно для того, чтобы тебя вернуть?” Я ему ответил: “Только две вещи: гонорар в миллион долларов или бой с Тухуговым”. Я ему тогда сказал, что этот бой обязательно будет, что я сделаю все, что нужно будет, но этот бой будет. Я тогда это сказал — и я это сделал».
Тухугов же принял поединок с Лобовым без особого энтузиазма. Ему был назначен бой с другим оппонентом, но в PFL долго не думали — сняли прошлого соперника и анонсировали вместо него Лобова. По словам Асланбека Бадаева, он общался с Зубайрой, и тот этим ходом был недоволен, но из-за контрактных обязательств отказаться не мог.
«Ситуация в Нью-Йорке — это давно закрытая история, — сказал Тухугов в интервью пресс-службе PFL. — Тут стоит просто спортивный интерес и не более. Если бы у меня были к кому-то претензии, я бы не сидел дома. Если у него незакрытый вопрос, надо закрывать. Он хочет в октагоне это сделать — скоро бой состоится, пусть закроет».
Поединок назначен на 3 октября 2025 года в Дубае в рамках серии PFL Champions Series. Бой вряд ли привлечет большое внимание мировой аудитории, но в России за ним точно будут следить, несмотря на то что оба бойца очень давно не выходили в клетку и вряд ли находятся в оптимальной форме. Тухугов выглядит явным фаворитом как минимум за счет того, с кем он тренируется в команде. Однако тот же Ислам Махачев заявлял, что Лобов не станет для Зубайры легким соперником. К тому же поединок состоится в категории до 75 кг, и еще большой вопрос, а уложится ли Тухугов в лимит этой категории. Весной 2025-го Зубайра заключал пари с Хабибом и Махачевым — к июлю он должен был весить 82 кг. Результаты пари не оглашались, но весогонка точно будет для Тухугова непростой.
Евгений Нарижный