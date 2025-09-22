«Это шанс заткнуть ему рот!» Конфликт между друзьями Хабиба и Конора завершится боем спустя 7 лет

«Какая-то доля мести здесь точно есть, — рассказал Лобов в интервью “СЭ”. — Если бы все конфликты именно так решались — в клетке, мне кажется, мир был бы намного лучше. Если бы каждый человек знал, что, что бы ни случилось, он будет обязан выйти в клетку и один на один поговорить, то мир был бы намного дружелюбнее, и люди намного уважительнее относились бы друг к другу. Ну да, месть в чем-то есть. Шанс заткнуть ему рот. Если вы вспомните мое последнее интервью Ариэлю Хельвани — когда я ушел из спорта, — он спросил: “Артем, что нужно для того, чтобы тебя вернуть?” Я ему ответил: “Только две вещи: гонорар в миллион долларов или бой с Тухуговым”. Я ему тогда сказал, что этот бой обязательно будет, что я сделаю все, что нужно будет, но этот бой будет. Я тогда это сказал — и я это сделал».